Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джеффри вон дер Шуленбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Джеффри вон дер Шуленбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Джакомо Крисостомо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Джакомо Крисостомо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Джеффри вон дер Шуленбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Джакомо Крисостомо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Джеффри вон дер Шуленбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40