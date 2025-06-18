18.06.2025
Смотреть онлайн Джакомо Крисостомо - Джеффри вон дер Шуленбург 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Джакомо Крисостомо — Джеффри вон дер Шуленбург . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джеффри вон дер Шуленбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джеффри вон дер Шуленбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джакомо Крисостомо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джакомо Крисостомо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джеффри вон дер Шуленбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джакомо Крисостомо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Джакомо Крисостомо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Джеффри вон дер Шуленбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Джеффри вон дер Шуленбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
56%
80%
Реализация брейк - пойнтов
43%
29%
Комментарии к матчу