17.06.2025
Смотреть онлайн Одри Мутама - Едда Мамедова 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Одри Мутама — Едда Мамедова . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(3:6, 1:5)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Едда Мамедова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Едда Мамедова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Едда Мамедова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Едда Мамедова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Одри Мутама - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Одри Мутама - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Одри Мутама - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Едда Мамедова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Едда Мамедова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Едда Мамедова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Одри Мутама - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Едда Мамедова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Едда Мамедова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Едда Мамедова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Едда Мамедова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Едда Мамедова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
55%
61%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
