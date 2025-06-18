18.06.2025
Смотреть онлайн Алисия Эрреро Линьяна - Франческа Пейс 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Алисия Эрреро Линьяна — Франческа Пейс . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Ystad
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
63%
69%
Реализация брейк - пойнтов
36%
42%
