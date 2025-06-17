17.06.2025
Смотреть онлайн Luis Garcia Paez - Матео Луис Альварес Сармьенто 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Mungia-Laukariz: Luis Garcia Paez — Матео Луис Альварес Сармьенто . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Mungia-Laukariz
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Матео Луис Альварес Сармьенто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Матео Луис Альварес Сармьенто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Матео Луис Альварес Сармьенто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Матео Луис Альварес Сармьенто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Матео Луис Альварес Сармьенто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Матео Луис Альварес Сармьенто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Матео Луис Альварес Сармьенто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
50%
50%
Реализация брейк - пойнтов
46%
36%
