18.06.2025
Смотреть онлайн Денис Валенте - Илинка Д Амарией 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Денис Валенте — Илинка Д Амарией . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(2:6, 1:5)
(2:6, 1:5)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Денис Валенте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Денис Валенте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Денис Валенте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
62%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу