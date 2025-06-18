18.06.2025
Смотреть онлайн Симона Огеску - Sara Maria Dragnea 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Симона Огеску — Sara Maria Dragnea . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(6:2, 6:1)
(6:2, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Sara Maria Dragnea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Sara Maria Dragnea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Sara Maria Dragnea - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Симона Огеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Симона Огеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
69%
48%
Реализация брейк - пойнтов
67%
25%
Комментарии к матчу