18.06.2025
Смотреть онлайн Alessia Marinescu - Diana-Ioana Simionescu 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Alessia Marinescu — Diana-Ioana Simionescu . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(3:6, 3:5)
(3:6, 3:5)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Diana-Ioana Simionescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Diana-Ioana Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Alessia Marinescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Diana-Ioana Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Diana-Ioana Simionescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Alessia Marinescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Diana-Ioana Simionescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Alessia Marinescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Diana-Ioana Simionescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Diana-Ioana Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Diana-Ioana Simionescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Alessia Marinescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Alessia Marinescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Diana-Ioana Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Diana-Ioana Simionescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Diana-Ioana Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Alessia Marinescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Diana-Ioana Simionescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Alessia Marinescu
Diana-Ioana Simionescu
0 побед
1 победа
0%
100%
25.09.2025
Diana-Ioana Simionescu
2:0
Alessia Marinescu
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
44%
56%
Реализация брейк - пойнтов
27%
67%
Комментарии к матчу