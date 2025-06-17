17.06.2025
Смотреть онлайн Алексия Маргинян - Alexandra Irina Anghel 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Алексия Маргинян — Alexandra Irina Anghel . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(7:5, 3:6, 6:4)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Alexandra Irina Anghel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алексия Маргинян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алексия Маргинян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алексия Маргинян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алексия Маргинян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алексия Маргинян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алексия Маргинян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Алексия Маргинян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Алексия Маргинян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алексия Маргинян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Alexandra Irina Anghel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Alexandra Irina Anghel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Алексия Маргинян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Alexandra Irina Anghel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Алексия Маргинян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Алексия Маргинян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Алексия Маргинян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Alexandra Irina Anghel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Алексия Маргинян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Алексия Маргинян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Алексия Маргинян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
63%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
