17.06.2025
Смотреть онлайн Камилла Дженнаро - Ева Мария Ионеску 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Камилла Дженнаро — Ева Мария Ионеску . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Камилла Дженнаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Камилла Дженнаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Камилла Дженнаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
57%
65%
Реализация брейк - пойнтов
30%
62%
Комментарии к матчу