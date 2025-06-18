18.06.2025
Смотреть онлайн Maia Ilinca Burcescu - Sara Victoria Balan 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Maia Ilinca Burcescu — Sara Victoria Balan . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maia Ilinca Burcescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Maia Ilinca Burcescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Maia Ilinca Burcescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Maia Ilinca Burcescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Sara Victoria Balan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Maia Ilinca Burcescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Maia Ilinca Burcescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Maia Ilinca Burcescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Maia Ilinca Burcescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Maia Ilinca Burcescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Maia Ilinca Burcescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Maia Ilinca Burcescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Sara Victoria Balan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Maia Ilinca Burcescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
76%
34%
Реализация брейк - пойнтов
62%
20%
Комментарии к матчу