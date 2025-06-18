18.06.2025
Смотреть онлайн Андрееа Пришачару - Джулия Патерно 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Андрееа Пришачару — Джулия Патерно . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(6:4, 6:5)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Джулия Патерно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джулия Патерно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
65%
61%
Реализация брейк - пойнтов
45%
40%
