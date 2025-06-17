17.06.2025
Смотреть онлайн Мартина Колменья - Daria Volosova 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Мартина Колменья — Daria Volosova . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Daria Volosova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Daria Volosova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Daria Volosova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Daria Volosova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мартина Колменья - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мартина Колменья - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Daria Volosova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
12
Выигрыш первой подачи
67%
75%
Реализация брейк - пойнтов
56%
67%
