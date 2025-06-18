18.06.2025
Смотреть онлайн Стефан Вуйич - Михал Крайци 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Стефан Вуйич — Михал Крайци . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(4:6, 7:6, 6:7)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михал Крайци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Михал Крайци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефан Вуйич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Михал Крайци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Михал Крайци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Михал Крайци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Стефан Вуйич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Михал Крайци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Стефан Вуйич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Михал Крайци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Стефан Вуйич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 35 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
11
17
Выигрыш первой подачи
69%
88%
Реализация брейк - пойнтов
100%
23%
