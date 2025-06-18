18.06.2025
Смотреть онлайн Samuel Heredia - Керем Йылмаз 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Samuel Heredia — Керем Йылмаз . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Samuel Heredia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Керем Йылмаз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Керем Йылмаз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Керем Йылмаз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Samuel Heredia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Керем Йылмаз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Керем Йылмаз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Керем Йылмаз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Керем Йылмаз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Samuel Heredia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
5
Двойные ошибки
2
9
Выигрыш первой подачи
71%
73%
Реализация брейк - пойнтов
30%
33%
