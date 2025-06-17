17.06.2025
Смотреть онлайн Йеспер де Йонг - Томас Махач 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — ATP Галле: Йеспер де Йонг — Томас Махач, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Schauinslandreisen Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Schauinslandreisen Court
ATP Галле
Завершен
(5:7, 6:3, 3:6)
(5:7, 6:3, 3:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Томас Махач - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Томас Махач - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Томас Махач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Томас Махач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Томас Махач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Томас Махач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
12
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
65%
75%
Реализация брейк - пойнтов
60%
80%
Комментарии к матчу