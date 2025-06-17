Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Йеспер де Йонг - Томас Махач 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияATP Галле: Йеспер де ЙонгТомас Махач, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Schauinslandreisen Court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Schauinslandreisen Court
ATP Галле
Йеспер де Йонг
Завершен
(5:7, 6:3, 3:6)
1 : 2
17 июня 2025
Томас Махач
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Томас Махач - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Томас Махач - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Томас Махач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Томас Махач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Томас Махач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Томас Махач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Томас Махач - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
9
12
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
65%
75%
Реализация брейк - пойнтов
60%
80%
Игры 1/16 финала
18.06
США Маркос Жирон Германия Александр Зверев
0
2
2
6
1
6
Завершен
18.06
Бельгия Зизоу Бергс Россия Карен Хачанов
0
2
5
7
3
6
Завершен
17.06
Италия Лоренцо Сонего Германия Ян-Леннард Страфф
2
0
6
3
6
2
Завершен
17.06
Италия Янник Синнер Германия Янник Ханфманн
2
0
7
5
6
3
Завершен
17.06
Аргентина Франциско Черундоло США Алекс Мичелсен
1
2
6
2
5
7
4
6
Завершен
17.06
Бразилия Жоао Фонсека Италия Флавио Коболли
1
2
7
5
6
7
6
7
Завершен
17.06
Нидерланды Йеспер де Йонг Чехия Томас Махач
1
2
5
7
6
3
3
6
Завершен
17.06
Россия Андрей Рублёв Австрия Себастьян Офнер
2
0
6
3
6
4
Завершен
17.06
Испания Педро Мартинес Аргентина Томас Мартин Этчеверри
0
2
1
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA