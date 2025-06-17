17.06.2025
Смотреть онлайн Томоширо Масабаяси - Богдан Селезнев 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Томоширо Масабаяси — Богдан Селезнев . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Богдан Селезнев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Богдан Селезнев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Богдан Селезнев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Богдан Селезнев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Богдан Селезнев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Томоширо Масабаяси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
87%
57%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
Комментарии к матчу