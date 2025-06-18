18.06.2025
Смотреть онлайн Никлас Шель - Марвин Моэллер 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Никлас Шель — Марвин Моэллер . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(7:6, 3:6, 4:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никлас Шель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Никлас Шель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Никлас Шель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Никлас Шель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Никлас Шель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Никлас Шель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Никлас Шель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Никлас Шель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Марвин Моэллер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Никлас Шель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Никлас Шель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Никлас Шель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Никлас Шель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Никлас Шель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 32 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
5
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
65%
63%
Реализация брейк - пойнтов
44%
43%
