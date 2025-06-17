17.06.2025
Смотреть онлайн Вероника Фальковская - Мара Гут 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Вероника Фальковская — Мара Гут . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мара Гут - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мара Гут - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вероника Фальковская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Вероника Фальковская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мара Гут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мара Гут - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Мара Гут - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Мара Гут - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
55%
66%
Реализация брейк - пойнтов
100%
55%
