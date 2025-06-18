18.06.2025
Смотреть онлайн Алина Гранвер - Дебора Кьеза 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Алина Гранвер — Дебора Кьеза . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дебора Кьеза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дебора Кьеза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Дебора Кьеза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дебора Кьеза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Дебора Кьеза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дебора Кьеза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Дебора Кьеза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дебора Кьеза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Алина Гранвер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Дебора Кьеза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дебора Кьеза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Дебора Кьеза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алина Гранвер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дебора Кьеза - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Алина Гранвер
Дебора Кьеза
1 победа
0 побед
100%
0%
09.11.2025
Алина Гранвер
2:0
Дебора Кьеза
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
47%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
