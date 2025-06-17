17.06.2025
Смотреть онлайн Kristyna Paul - Калья Буйюкаксай 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Kristyna Paul — Калья Буйюкаксай . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Калья Буйюкаксай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kristyna Paul - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kristyna Paul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kristyna Paul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Калья Буйюкаксай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Калья Буйюкаксай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kristyna Paul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kristyna Paul - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kristyna Paul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Калья Буйюкаксай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
59%
72%
Реализация брейк - пойнтов
20%
44%
