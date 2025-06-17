17.06.2025
Смотреть онлайн Minghui Zhang - Шэн Тан 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Minghui Zhang — Шэн Тан . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(4:6, 7:5, 1:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Minghui Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Minghui Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Minghui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Minghui Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Minghui Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
74%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
