18.06.2025
Смотреть онлайн Анастасия Гасанова - Фиона Ганц 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Анастасия Гасанова — Фиона Ганц . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
65%
59%
Реализация брейк - пойнтов
38%
22%
Комментарии к матчу