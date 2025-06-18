18.06.2025
Смотреть онлайн Мэттью Деллаведова - Мануэль Плунгер 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Мэттью Деллаведова — Мануэль Плунгер . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мануэль Плунгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
88%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу