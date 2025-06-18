18.06.2025
Смотреть онлайн Дамиен Венгер - Кай Венельт 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Дамиен Венгер — Кай Венельт . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(6:4, 6:2)
(6:4, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дамиен Венгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Дамиен Венгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дамиен Венгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дамиен Венгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дамиен Венгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дамиен Венгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Дамиен Венгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дамиен Венгер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дамиен Венгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дамиен Венгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кай Венельт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Дамиен Венгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Дамиен Венгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
81%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу