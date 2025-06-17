17.06.2025
Смотреть онлайн Лука Кастельнуово - Жан Чженг 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Лука Кастельнуово — Жан Чженг . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жан Чженг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Жан Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Жан Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Жан Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Жан Чженг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Жан Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Жан Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Жан Чженг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
6
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
83%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу