17.06.2025
Смотреть онлайн Андреа Нова - Мария Фернанда Эрасо Гонсалес 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Андреа Нова — Мария Фернанда Эрасо Гонсалес . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 08.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 08
UTR Pro Skopje Women
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Нова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Андреа Нова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Maria Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Maria Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Андреа Нова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Андреа Нова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
73%
65%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
