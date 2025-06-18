18.06.2025
Смотреть онлайн Шунсуке Митсу - Павит Сорнлаксуп 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Шунсуке Митсу — Павит Сорнлаксуп . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
74%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
80%
Комментарии к матчу