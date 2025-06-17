17.06.2025
Смотреть онлайн Акира Сантильян - Эван Чжу 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Акира Сантильян — Эван Чжу . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(7:6, 1:6, 3:6)
(7:6, 1:6, 3:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Эван Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Эван Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
68%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Комментарии к матчу