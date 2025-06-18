18.06.2025
Смотреть онлайн Honda/Isomura - Yeongseok Чон/Уисунг Парк 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou MD: Honda/Isomura — Yeongseok Чон/Уисунг Парк . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou MD
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Honda/Isomura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Honda/Isomura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Honda/Isomura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Honda/Isomura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Honda/Isomura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Honda/Isomura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Yeongseok Чон/Уисунг Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
64%
89%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу