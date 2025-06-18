18.06.2025
Смотреть онлайн Цзе Цуй - Сяофэй Ван 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Цзе Цуй — Сяофэй Ван . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
5
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
79%
59%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу