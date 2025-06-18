18.06.2025
Смотреть онлайн Джангксу Хан - Tian Jialin 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Джангксу Хан — Tian Jialin . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(7:6, 4:6, 7:6)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джангксу Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джангксу Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Tian Jialin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Джангксу Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 34 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 35 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
8
7
Выигрыш первой подачи
64%
57%
Реализация брейк - пойнтов
44%
67%
