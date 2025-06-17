17.06.2025
Смотреть онлайн Эвелина Ласкевич - Мейлинг Ванг 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Эвелина Ласкевич — Мейлинг Ванг . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эвелина Ласкевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Эвелина Ласкевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эвелина Ласкевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Эвелина Ласкевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
51%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
71%
Комментарии к матчу