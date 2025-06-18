18.06.2025
Смотреть онлайн Юджия Хуан - Эми Чжу 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Юджия Хуан — Эми Чжу . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юджия Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юджия Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юджия Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юджия Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юджия Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Юджия Хуан
Эми Чжу
1 победа
0 побед
100%
0%
20.10.2025
Эми Чжу
1:2
Юджия Хуан
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
74%
67%
Реализация брейк - пойнтов
22%
0%
Комментарии к матчу