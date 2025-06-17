Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Лее/Янг - Defalco/Morvayova 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei WD: Лее/ЯнгDefalco/Morvayova . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:56 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Taipei WD
Лее/Янг
Завершен
(2:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
17 июня 2025
Defalco/Morvayova
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лее/Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Defalco/Morvayova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Defalco/Morvayova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Defalco/Morvayova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Defalco/Morvayova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Лее/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Defalco/Morvayova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Defalco/Morvayova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Defalco/Morvayova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Defalco/Morvayova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лее/Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лее/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лее/Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Defalco/Morvayova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Defalco/Morvayova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лее/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Лее/Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Лее/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
62%
63%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу
