18.06.2025
Аяно Шимицу - Yu-Ning Tsai 18.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Аяно Шимицу — Yu-Ning Tsai . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(6:3, 5:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yu-Ning Tsai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yu-Ning Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Аяно Шимицу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yu-Ning Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Аяно Шимицу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Yu-Ning Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
64%
40%
Реализация брейк - пойнтов
58%
75%
