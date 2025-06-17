17.06.2025
Смотреть онлайн Канон Савасиро - Кайо Нишимура 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Канон Савасиро — Кайо Нишимура . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(6:3, 1:6, 1:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Канон Савасиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Канон Савасиро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Канон Савасиро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Канон Савасиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Канон Савасиро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Канон Савасиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Канон Савасиро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кайо Нишимура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Канон Савасиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
52%
64%
Реализация брейк - пойнтов
36%
100%
