18.06.2025
Смотреть онлайн Йована Груич - Антонина Чайка 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Йована Груич — Антонина Чайка . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 08.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 08
UTR Pro Skopje Women
Отказ
(Победитель: Йована Груич)
1 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йована Груич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Йована Груич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Йована Груич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
62%
33%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
