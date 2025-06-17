17.06.2025
Смотреть онлайн Li J / Li Y - Приска М. Нугрохо/Tjen 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou WD: Li J / Li Y — Приска М. Нугрохо/Tjen . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:40 по московскому времени .
ITF W50 Taizhou WD
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Li J / Li Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Приска М. Нугрохо/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Li J / Li Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Li J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Li J / Li Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Li J / Li Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Приска М. Нугрохо/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Li J / Li Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Приска М. Нугрохо/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Li J / Li Y - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Приска М. Нугрохо/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Приска М. Нугрохо/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
57%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
80%
Комментарии к матчу