17.06.2025
Смотреть онлайн Huang/Zheng - Рен Ц / Юань Ч 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou WD: Huang/Zheng — Рен Ц / Юань Ч . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou WD
Завершен
(6:0, 6:4)
(6:0, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Huang/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Huang/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Huang/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Huang/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Huang/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Huang/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Huang/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Huang/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Рен Ц / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Huang/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Huang/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Huang/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Рен Ц / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Рен Ц / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Рен Ц / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Huang/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
75%
71%
Реализация брейк - пойнтов
71%
25%
Комментарии к матчу