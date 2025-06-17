17.06.2025
Смотреть онлайн Чонг Э / Вонг Х - Pavlova/Sema 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou WD: Чонг Э / Вонг Х — Pavlova/Sema . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou WD
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pavlova/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Чонг Э / Вонг Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Чонг Э / Вонг Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Чонг Э / Вонг Х - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Pavlova/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Pavlova/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Pavlova/Sema - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Pavlova/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Pavlova/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Чонг Э / Вонг Х - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Чонг Э / Вонг Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Pavlova/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Pavlova/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Pavlova/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Pavlova/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Pavlova/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Pavlova/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
50%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
Комментарии к матчу