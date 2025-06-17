17.06.2025
Смотреть онлайн Miyu Nakashima - Ин Чжан 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Miyu Nakashima — Ин Чжан . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
40%
52%
Реализация брейк - пойнтов
31%
55%
