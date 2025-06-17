17.06.2025
Смотреть онлайн Шихо Тсужиока - Сэра Нисимото 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Шихо Тсужиока — Сэра Нисимото . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
59%
41%
Реализация брейк - пойнтов
67%
43%
