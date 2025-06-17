17.06.2025
Смотреть онлайн Yuzuha Negishi - Вера Деепоем 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Yuzuha Negishi — Вера Деепоем . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:48 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Viera Deeperm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Viera Deeperm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Yuzuha Negishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yuzuha Negishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Yuzuha Negishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Viera Deeperm - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yuzuha Negishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Viera Deeperm - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Viera Deeperm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Viera Deeperm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Viera Deeperm - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Viera Deeperm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Yuzuha Negishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
67%
54%
Реализация брейк - пойнтов
83%
75%
Комментарии к матчу