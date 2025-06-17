17.06.2025
Смотреть онлайн Гауль Джанг - Yujin Kim 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Гауль Джанг — Yujin Kim . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(6:3, 4:6, 1:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
58%
57%
Реализация брейк - пойнтов
24%
33%
