17.06.2025
Смотреть онлайн Алессандро-Дамиано Вентре - Алекса Чирич 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Алессандро-Дамиано Вентре — Алекса Чирич . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Алессандро-Дамиано Вентре
Алекса Чирич
0 побед
1 победа
0%
100%
06.12.2025
Алессандро-Дамиано Вентре
0:2
Алекса Чирич
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
78%
67%
Реализация брейк - пойнтов
43%
25%
Комментарии к матчу