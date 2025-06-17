17.06.2025
Смотреть онлайн Vishal Prakash - Christopher Kosei Ono 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Vishal Prakash — Christopher Kosei Ono . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 2.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 2
UTR Pro Fukui
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
48%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
