Текстовая трансляция

Гейм 1 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Vishal Prakash - взял свою подачу со счетом 15-40