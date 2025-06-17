Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Дэниел Коэн - Хузайфа Абдул Рехман 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boca Raton: Дэниел КоэнХузайфа Абдул Рехман . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Rick Macci Tennis Center - Court 09.

МСК, Корт: Rick Macci Tennis Center - Court 09
UTR Pro Boca Raton
Дэниел Коэн
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Хузайфа Абдул Рехман
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хузайфа Абдул Рехман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дэниел Коэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Дэниел Коэн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Дэниел Коэн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дэниел Коэн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хузайфа Абдул Рехман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Дэниел Коэн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дэниел Коэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Дэниел Коэн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хузайфа Абдул Рехман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хузайфа Абдул Рехман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хузайфа Абдул Рехман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
53%
66%
Реализация брейк - пойнтов
14%
100%
Комментарии к матчу
