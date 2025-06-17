Гейм 1 - Хузайфа Абдул Рехман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Дэниел Коэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Дэниел Коэн - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Дэниел Коэн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Дэниел Коэн - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Хузайфа Абдул Рехман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 10 - Хузайфа Абдул Рехман - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Дэниел Коэн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Дэниел Коэн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Дэниел Коэн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0