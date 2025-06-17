17.06.2025
Смотреть онлайн Андрей Рублёв - Себастьян Офнер 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — ATP Галле: Андрей Рублёв — Себастьян Офнер, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте OWL Arena.
МСК, 1/16 финала, Корт: OWL Arena
ATP Галле
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрей Рублёв - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Себастьян Офнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Себастьян Офнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Андрей Рублёв - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Андрей Рублёв - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Андрей Рублёв - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Андрей Рублёв - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Себастьян Офнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Андрей Рублёв - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
10
8
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
100%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
