Текстовая трансляция

Гейм 1 - Андрей Рублёв - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Себастьян Офнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Себастьян Офнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Андрей Рублёв - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Андрей Рублёв - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Андрей Рублёв - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Андрей Рублёв - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Себастьян Офнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Андрей Рублёв - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Андрей Рублёв - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Себастьян Офнер - взял свою подачу со счетом 30-40