17.06.2025
Смотреть онлайн John Cross - Александр Чанг 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: John Cross — Александр Чанг . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:4, 3:6, 6:7)
(6:4, 3:6, 6:7)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - John Cross - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - John Cross - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - John Cross - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - John Cross - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - John Cross - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Александр Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Александр Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - John Cross - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - John Cross - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - John Cross - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - John Cross - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Александр Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Александр Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Александр Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
8
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
66%
78%
Реализация брейк - пойнтов
22%
30%
Комментарии к матчу