Текстовая трансляция

Гейм 1 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - John Cross - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - John Cross - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - John Cross - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - John Cross - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Александр Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - John Cross - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Александр Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Александр Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - John Cross - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - John Cross - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 23 - John Cross - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - John Cross - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Александр Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - John Cross - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Александр Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Александр Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 30 - Александр Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0