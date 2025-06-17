Смотреть онлайн Педро Мартинес - Томас Мартин Этчеверри 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — ATP Галле: Педро Мартинес — Томас Мартин Этчеверри, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.