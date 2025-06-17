17.06.2025
Смотреть онлайн Педро Мартинес - Томас Мартин Этчеверри 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — ATP Галле: Педро Мартинес — Томас Мартин Этчеверри, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
ATP Галле
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Педро Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Томас Мартин Этчеверри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Томас Мартин Этчеверри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Томас Мартин Этчеверри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Педро Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Педро Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Педро Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Томас Мартин Этчеверри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
9
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
68%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу